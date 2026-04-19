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中職／獅隊1分差飲恨悍將 餅總點出不佳部分與期待

中央社／ 記者謝靜雯新北19日電
統一先發投手獅帝芬昨天僅丟失一分，無奈成為敗戰投手。記者葉信菉／攝影
統一先發投手獅帝芬昨天僅丟失一分，無奈成為敗戰投手。記者葉信菉／攝影

中職統一獅隊昨天1分差吞敗，總教練「餅總」林岳平表示，三壘有人、最仰賴的中心棒次沒能打回分數是比較不好部分；至於林泓弦擊出強勁內野滾地球致雙殺，林岳平則期待有天林泓弦能送回勝利1分。

統一7-ELEVEn獅隊昨天與富邦悍將交手，兩隊3局打完0比1落後，4局首名打者林子豪就敲出三壘打，但接下來蘇智傑、潘傑楷都沒能推進，獅隊的追平分停在三壘，終場就以0比1吞敗。

獅隊今年賽季啟用較多新人野手，林岳平用台語「荏荏馬也有一步踢」形容，球隊陣容雖然看起來不是很好，但馬後踢力道大，踢一腳會贏就好，沒有經驗的年輕球員多，起伏難免大，賽季中有高低潮，面對每天狀況、失誤，也可促進球員成長。

但林岳平認為，昨天比賽是比較不好的示範，三壘有人局面，球隊最仰賴的兩名中心棒次打者卻沒能送回追平分；至於7局得點圈有人局面，林泓弦敲出強勁內野滾地球形成雙殺，林岳平則表示，擊球內容好、結果不好，但相信持續給林泓弦機會，有一天他一定可以打回勝利1分。

獅隊今天繼續與悍將交手，球員異動讓潘磊下二軍，拉上何恆佑，林岳平表示，單純調動，讓球員上一軍打看看，對球隊中每個人都有期待，不僅是特定球員。

何恆佑 富邦 潘傑楷

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