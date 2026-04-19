中職／悍將感冒潮擴散張育成續休兵 劉俊豪首先發守外野

中職富邦悍將隊近期感冒潮擴散，張育成、周佳樂今天身體都還沒有恢復，洋砲邦力多身體也不適但仍在先發打線中，劉俊豪則是一軍生涯首度先發守外野。

悍將今天繼續在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，野手張育成昨天賽前就因為身體不適提前返家，今天也沒有出現在球場；外野手周佳樂昨天先發出賽，但因為腸胃不適提前退場，今天有出現在球場，但戴著口罩練球。

悍將總教練後藤光尊賽前受訪表示，張育成今天不會到球場，周佳樂的身體狀況也還沒有完全恢復，目前球隊的感冒潮感覺有點散播，當然也會擔心影響戰力，包括洋砲邦力多（Luis Liberato）也有感冒跡象。

邦力多昨天沒有出賽，今天比賽則是先發打2棒、指定打擊，昨天接替上場守右外野的劉俊豪，美技守備獲肯定，今天馬上排入先發打序，打9棒、生涯一軍首度先發守右外野。