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中職／曾頌恩與家人收惡意謾罵 經紀公司將採法律行動
中職中信兄弟隊球員曾頌恩近期因場上表現，收到網路惡意謾罵訊息，所屬經紀公司啟程國際運動行銷發表聲明，將進一步進行相關報案行動；對逾越合理界線之惡意攻擊絕不容忍。
兄弟今年開季戰績不佳，曾頌恩打擊上的低潮也受到球迷放大檢視，近期才傳出妻子在個人Instagram分享帶女兒為曾頌恩加油打氣的影片，卻收到不理性球迷私訊騷擾。
啟程國際運動行銷發表聲明指出，曾頌恩與其家人受特定人士透過網路平台惡意謾罵與騷擾，已造成球員及其家人的嚴重困擾及傷害。本公司已保留相關證據，將進一步進行相關報案行動。
聲明中也指出，球員場上表現可受公正評論，專業的批評，球員會虛心檢討，「然而逾越合理界線之惡意攻擊，特別是針對球員家人之騷擾與傷害，已明確構成侵權與違法行為，本公司與中信球團對此絕不容忍。」
啟程國際運動行銷表示，將採取必要法律行動，維護球員及家人安全、名譽，同時嚴正警告相關人士，「立即停止一切違法行為，切勿心存僥倖。網路並非法外之地，任何言行皆須負起法律責任，後續法律風險與責任，概由行為人自行承擔。」
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