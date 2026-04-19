快訊

專訪／來台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

傳川普為美伊衝突焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／曾頌恩與家人收惡意謾罵 經紀公司將採法律行動

中央社／ 台北19日電
中信兄弟象曾頌恩。 聯合報系資料照
中信兄弟象曾頌恩。 聯合報系資料照

中職中信兄弟隊球員曾頌恩近期因場上表現，收到網路惡意謾罵訊息，所屬經紀公司啟程國際運動行銷發表聲明，將進一步進行相關報案行動；對逾越合理界線之惡意攻擊絕不容忍。

兄弟今年開季戰績不佳，曾頌恩打擊上的低潮也受到球迷放大檢視，近期才傳出妻子在個人Instagram分享帶女兒為曾頌恩加油打氣的影片，卻收到不理性球迷私訊騷擾。

啟程國際運動行銷發表聲明指出，曾頌恩與其家人受特定人士透過網路平台惡意謾罵與騷擾，已造成球員及其家人的嚴重困擾及傷害。本公司已保留相關證據，將進一步進行相關報案行動。

聲明中也指出，球員場上表現可受公正評論，專業的批評，球員會虛心檢討，「然而逾越合理界線之惡意攻擊，特別是針對球員家人之騷擾與傷害，已明確構成侵權與違法行為，本公司與中信球團對此絕不容忍。」

啟程國際運動行銷表示，將採取必要法律行動，維護球員及家人安全、名譽，同時嚴正警告相關人士，「立即停止一切違法行為，切勿心存僥倖。網路並非法外之地，任何言行皆須負起法律責任，後續法律風險與責任，概由行為人自行承擔。」

中信兄弟 曾頌恩

延伸閱讀

鏡週刊報導謝立功妻子濫用公家資源 謝立功駁斥：不排除提訴訟

中職／開季戰績崩盤無須擔心 中信兄弟依舊有底氣爭冠

中職／許基宏升一軍 平野惠一談逆境：贏球養成難以兼顧

相關新聞

中職／曾頌恩與家人收惡意謾罵 經紀公司將採法律行動

中職中信兄弟隊球員曾頌恩近期因場上表現，收到網路惡意謾罵訊息，所屬經紀公司啟程國際運動行銷發表聲明，將進一步進行相關報案...

中職／豬豬寶貝X珠珠寶貝 「新莊城堡」本季第四度破萬人

新莊棒球場今天再度湧入破萬人潮，將是本季「新莊城堡」第四度票房破萬，此役由人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」擔任開球嘉賓，Fubon Angels李珠珢、丹丹陪在牠的身邊，推滾著藍色大球，賽前萌翻全場。

中職／張翔看「寶貝」李灝宇升MLB想哭 受影響更正向

底特律老虎隊野手李灝宇升大聯盟，統一7-ELEVEn獅隊捕手張翔表示，知道李灝宇一路走來辛苦及努力、很感動；兩人交情以「...

中職／悍將感冒潮擴散張育成續休兵 劉俊豪首先發守外野

中職富邦悍將隊近期感冒潮擴散，張育成、周佳樂今天身體都還沒有恢復，洋砲邦力多身體也不適但仍在先發打線中，劉俊豪則是一軍生...

中職／李凱威低調登龍隊選球王 看聯盟紀錄「難度高」

味全龍隊內野手李凱威昨天又低調寫紀錄，生涯246次四壞保送登上隊史「選球王」，就連本人也沒發現，但被問到是否要挑戰中華職...

中職／獅隊1分差飲恨悍將 餅總點出不佳部分與期待

中職統一獅隊昨天1分差吞敗，總教練「餅總」林岳平表示，三壘有人、最仰賴的中心棒次沒能打回分數是比較不好部分；至於林泓弦擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。