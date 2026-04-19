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中職／超級工具人劉俊豪外野秀美技 光總測試看見能力

中央社／ 記者謝靜雯新北19日電

中職富邦悍將「超級工具人」劉俊豪昨天接替守外野，有接殺深遠飛球美技，總教練後藤光尊透過3人測試看見劉俊豪能力，提醒今年每個位置都要準備，也提到打擊若發揮會讓教練更安心。

悍將外野手周佳樂昨天因為腸胃不適提前退場，由劉俊豪接替守右外野，為劉俊豪一軍生涯第2場外野守備出賽，6局接殺統一7-ELEVEn獅隊蘇智傑敲出外野深遠飛球，幫助球隊穩守，接到球後十分振奮。

劉俊豪說，昨天是很突然接到通知要上場，蘇智傑打出的深遠飛球，第一時間感覺會過牆，有預想如果再靠近牆可能要「爬上牆」處理，低比分1分領先局面，如果沒接到會形成傷害，可以接到很振奮。

劉俊豪透露開始練外野契機，春訓階段後藤光尊某天讓他、葉子霆、林岳谷測試，從那之後開始練外野，在官辦熱身賽時就直接上場守外野，目前覺得外野守備光的適應、平飛球的判斷是比較困難部分。

劉俊豪現在須準備內、外野手套，捕手與投手也須準備，後藤光尊有提醒，今年每個位置都要準備，劉俊豪笑說，投手手套都跟張奕借，希望不要用到最好。

「光總」後藤光尊被問起看到劉俊豪的什麼特質，他笑說「看昨天表現就知道為什麼」，劉俊豪有這個能力，球隊中有這樣的「超級工具人」會讓教練團蠻安心的，但如果打擊可以發揮，會更讓教練團安心。

後藤光尊笑說，有時候正式比賽上場，劉俊豪都會認為自己是巨砲，但常常打出軟弱飛球，希望劉俊豪照著平常練習的樣子打，應該就沒有太大問題。

中職 蘇智傑 劉俊豪

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