全中運／ 克服掉槓後恐懼 「大內高手」柯優助國中告別作奪金

115年全中運舉重國中男子組71公斤級18日在長庚科技大學嘉義分部舉行，去年「銀」恨的台南市大內國中好手柯優助，這次以抓舉98、挺舉119、總和217公斤奪下金牌。雖然對於內容並不滿意，終究沒讓國中生涯留下遺憾。

柯優助父親是布農族，母親是拉阿魯哇族，渾身充滿幹勁與天賦，備受當地期待，114年首度挑戰全中運卻遇到掉槓意外，屈居銀牌，今年捲土重來，儘管挺舉第二把又失誤，他這次沒被心魔擊潰，驚險完成最後一舉，帶走金牌。

「掉槓的那一瞬間差點沒嚇死，整個回憶都回來了。」柯優助賽後如釋重負笑說：「其實我訓練的成績比這好很多，所以當時我就專注把練習的東西找回來，想說去年輸了，今年不能再輸。」

柯優助去年全中運是90、112、總和202公斤，他透露練習時總分最高達236分，他認為自己進步不少，「我覺得心態成長滿多的，現在舉起來比較穩，不像以前很容易被擾亂掉。」

今年大會量級大幅調整，柯優助從67公斤跳到71公斤級，他自認影響不大，「當然還是得增重，但沒有刻意去調整。」

柯優助13歲時受到哥哥薰陶開始練習舉重，兄弟倆很快就舉出成績，尤其柯優助八年級時就獲得安得烈慈善協會支持，足見他的非凡潛力，「他們會提供我一些食物、補給品，讓我可以更專心訓練，還會到現場替我加油，很感謝他們。」

不僅哥哥是舉重選手，柯優助的家人幾乎都有良好運動習慣，阿嬤過去還是長跑選手，「我很感謝家人給予我的一切，我可能天份比別人好一些，但我自己也很努力，不斷學習怎麼跟身體配合。」

專注舉重的柯優助平時沒有太多休閒娛樂，頂多賽前會聽歌振奮士氣，「我都隨機聽一些英文的High歌，把自己的情緒炒起來，中文我還會跟著唱，但英文就比較沒辦法。」他笑說，自己真的很喜歡舉重，也非常認真，而且擔心跑去玩別的運動受傷會影響比賽，反而得不償失。

柯優助表示自己沒有特別偏好的偶像，但很欣賞中國的選手，例如2016年、2020年東京奧運雙金得主石智勇，「我都會觀察他們走上場的感覺，他們的態度非常好，舉槓不會害怕，氣勢很足、很霸氣，操作的時候心臟很大顆，相信那是不斷練習才能呈現出來的樣子。」

最後，柯優助其實有個有趣的名字，與日本知名漫畫《幽遊白書》主角浦飯幽助近乎同名，而且兩人都有著優秀基因，不過他本人並沒看過這部作品，他笑說：「我不太看漫畫，所以我其實不知道，但真的很多人講，講到我都會背了。」