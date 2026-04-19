中職／陳傑憲安排二軍打4戰 評估狀況最快24日回一軍

中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲昨天開始二軍出賽，總教練林岳平表示，預計二軍打4場後評估狀況，最快24日就有機會看到陳傑憲回到一軍，「陳傑憲已經到位了」。

獅隊野手陳傑憲季前代表台灣打世界棒球經典賽（WBC），因為比賽過程中遭觸身球導致左手食指遠端指骨骨折，經過休息復健，昨天開始在中職二軍出賽，總計3打席有2次四死球保送。

獅隊總教練林岳平賽前受訪表示，陳傑憲今天持續在二軍出賽，21、22日也會繼續在二軍比賽，4場二軍比賽約有12打席，若陳傑憲打完自認狀態可以回到一軍賽場，最快24日獅隊在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場與台鋼雄鷹3連戰，就有機會看到陳傑憲歸隊。

被問到若陳傑憲自認可以，球隊是否會幫他評估適時踩剎車，林岳平表示，4場二軍的賽事主要就是讓陳傑憲進入比賽節奏，讓他對比賽的熟悉度再強烈一點，如果本人認為沒有問題，代表都已經準備到位了。