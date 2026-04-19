快訊

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

外媒曝川普為伊朗戰爭超焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

中職／陳傑憲安排二軍打4戰 評估狀況最快24日回一軍

中央社／ 新北19日電
陳傑憲。 聯合報系資料照
陳傑憲。 聯合報系資料照

中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲昨天開始二軍出賽，總教練林岳平表示，預計二軍打4場後評估狀況，最快24日就有機會看到陳傑憲回到一軍，「陳傑憲已經到位了」。

獅隊野手陳傑憲季前代表台灣打世界棒球經典賽（WBC），因為比賽過程中遭觸身球導致左手食指遠端指骨骨折，經過休息復健，昨天開始在中職二軍出賽，總計3打席有2次四死球保送。

獅隊總教練林岳平賽前受訪表示，陳傑憲今天持續在二軍出賽，21、22日也會繼續在二軍比賽，4場二軍比賽約有12打席，若陳傑憲打完自認狀態可以回到一軍賽場，最快24日獅隊在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場與台鋼雄鷹3連戰，就有機會看到陳傑憲歸隊。

被問到若陳傑憲自認可以，球隊是否會幫他評估適時踩剎車，林岳平表示，4場二軍的賽事主要就是讓陳傑憲進入比賽節奏，讓他對比賽的熟悉度再強烈一點，如果本人認為沒有問題，代表都已經準備到位了。

林岳平 陳傑憲 中職

延伸閱讀

中職／陳傑憲周末投入二軍實戰 餅總：重點是從此健康打到球季結束

中職／獅隊19日派張宥謙先發 其餘土投先發人選待5月

中職／20歲李軍中繼0.1局失1分 林岳平盼透過比賽武裝心態

中職／猿隊開季首次野手升降 內野手曾冠傑、劉子杰上一軍

相關新聞

中職／豬豬寶貝X珠珠寶貝 「新莊城堡」本季第四度破萬人

新莊棒球場今天再度湧入破萬人潮，將是本季「新莊城堡」第四度票房破萬，此役由人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」擔任開球嘉賓，Fubon Angels李珠珢、丹丹陪在牠的身邊，推滾著藍色大球，賽前萌翻全場。

中職／陳傑憲安排二軍打4戰 評估狀況最快24日回一軍

中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲昨天開始二軍出賽，總教練林岳平表示，預計二軍打4場後評估狀況，最快24日就有機會看...

中職／龍隊防禦率6隊最低！納瓦洛建立信任感 葉君璋：有別台灣恨鐵不成鋼

味全龍隊開季至今的投手防禦率是中華職棒6隊最低，總教練葉君璋點出新任投手教練納瓦洛的幫助，他是用輕鬆方式給予球員信任感，...

日職／西武狂電火腿15分 林安可4次打數沒有貢獻

西武獅隊作客北海道，今天對日本火腿隊進行3連戰最後一戰，8局上打了10人次狂攻8分，終場以15：3大勝，旅日好手林安可全場4次打數未有安打，本季打擊率降到2成06。

中職／打14場還沒連勝過 兄弟狂吞11敗又平隊史最慘紀錄

中信兄弟隊1：0領先遭到劉基鴻六局下兩分砲逆轉，牛棚進一步失火，終場以1：8輸給味全龍隊，本季還不曾連勝之餘，開季14戰吞下11敗，追平1998年兄弟象隊保持的隊史最速11敗紀錄。

中職／前役遭打爆後有三方會議 李東洺「放開去投」飆6.1局好投

富邦悍將隊今天以1：0擊敗統一獅隊，先發投手李東洺繳出一場6.1局無失分好投，為悍將先發輪值本季最長局數，也是本土先發首勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。