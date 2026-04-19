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日職／西武狂電火腿15分 林安可4次打數沒有貢獻

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林安可今天4支0。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可今天4支0。 DAZNTaiwan畫面提供

西武獅隊作客北海道，今天對日本火腿隊進行3連戰最後一戰，8局上打了10人次狂攻8分，終場以15：3大勝，旅日好手林安可全場4次打數未有安打，本季打擊率降到2成06。

西武打完前7局5：3領先，8局上出現4支安打、1次保送，包括源田壯亮滿貫砲，加上火腿1次內野失誤，一口氣攻下8分拉大比數差距，火腿大勢已去，主場系列賽對西武1勝2敗。

林安可2局上揮出二壘滾地球，3局、5局都是外野飛球，8局上因二壘滾地球因失誤上壘，這次3連戰合計12次打數只有1支安打、未有打點，今天賽前打擊率2成19掉到2成06。

西武全場揮出13支安打，渡部聖彌、平澤大河也開轟，火腿只有6安，包括萬波中正4局下陽春砲。

西武先發投手平良海馬投6局，被揮出4支安打、失兩分，奪下本季第2勝，本季出賽4場防禦率只有0.60；火腿先發投手有原航平投6局，被揮出7支安打、失5分，戰績掉到1勝3敗、防禦率6.38。

日本 日職 林安可

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