聽新聞
0:00 / 0:00
中職／龍隊防禦率6隊最低！納瓦洛建立信任感 葉君璋：有別台灣恨鐵不成鋼
味全龍隊開季至今的投手防禦率是中華職棒6隊最低，總教練葉君璋點出新任投手教練納瓦洛的幫助，他是用輕鬆方式給予球員信任感，與台灣「恨鐵不成鋼」的模式大不相同。
曾擔任統一7-ELEVEn獅隊投手教練的納瓦洛（Jaime Navarro），今年轉戰味全龍隊，一軍投手的調度以他為主，龍隊開季至今14場比賽，團隊防禦率僅2.01，中職防禦率第2名台鋼雄鷹隊則是2.87。
納瓦洛究竟施了什麼魔法？葉君璋表示，他對於選手的掌握度很高，「能夠指引他們往好的方向走，而且是用沒有壓力的方式，好像什麼都沒講，但什麼都講了。他也給選手機會，滿相信球員的。」
葉君璋也坦言，台灣過去指導模式偏向「恨鐵不成鋼」，選手或許比較感受到壓力，「我們的環境上，就是不能失敗。」常聽到外界問，「為什麼是這個人？為什麼要用他？」但如果球員一失敗就不用，那很快就無人可用。
他並舉例，昨天中信兄弟隊陳俊秀在二壘被牽制出局，就開始有人問「他在幹嘛」、「為什麼犯這種錯」；其實這才是棒球好看的地方，選手要在積極、保守之間做出決定，「問題是，不想被牽制死，難道要球員一直待在壘包上？」
葉君璋也指出，目前投手的調度上，就是信任納瓦洛，就算接下來因為投手調度出現壓力，「我也希望不要把這個壓力丟給他，讓他做他想要做的事情，我覺得這是我的責任。」
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。