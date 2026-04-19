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中職／龍隊防禦率6隊最低！納瓦洛建立信任感 葉君璋：有別台灣恨鐵不成鋼

中央社／ 台北19日電
味全龍投手教練納瓦洛(黑衣)。 味全龍提供
味全龍投手教練納瓦洛(黑衣)。 味全龍提供

味全龍隊開季至今的投手防禦率是中華職棒6隊最低，總教練葉君璋點出新任投手教練納瓦洛的幫助，他是用輕鬆方式給予球員信任感，與台灣「恨鐵不成鋼」的模式大不相同。

曾擔任統一7-ELEVEn獅隊投手教練的納瓦洛（Jaime Navarro），今年轉戰味全龍隊，一軍投手的調度以他為主，龍隊開季至今14場比賽，團隊防禦率僅2.01，中職防禦率第2名台鋼雄鷹隊則是2.87。

納瓦洛究竟施了什麼魔法？葉君璋表示，他對於選手的掌握度很高，「能夠指引他們往好的方向走，而且是用沒有壓力的方式，好像什麼都沒講，但什麼都講了。他也給選手機會，滿相信球員的。」

葉君璋也坦言，台灣過去指導模式偏向「恨鐵不成鋼」，選手或許比較感受到壓力，「我們的環境上，就是不能失敗。」常聽到外界問，「為什麼是這個人？為什麼要用他？」但如果球員一失敗就不用，那很快就無人可用。

他並舉例，昨天中信兄弟隊陳俊秀在二壘被牽制出局，就開始有人問「他在幹嘛」、「為什麼犯這種錯」；其實這才是棒球好看的地方，選手要在積極、保守之間做出決定，「問題是，不想被牽制死，難道要球員一直待在壘包上？」

葉君璋也指出，目前投手的調度上，就是信任納瓦洛，就算接下來因為投手調度出現壓力，「我也希望不要把這個壓力丟給他，讓他做他想要做的事情，我覺得這是我的責任。」

魔法 中華職棒 葉君璋

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