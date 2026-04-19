「追火車」第11年 新北鐵道馬今晨福隆開跑 完賽獎牌融入鐵道元素

2026新北市鐵道馬拉松接力賽今晨在福隆開跑，新北市長侯友宜說，鐵道馬是台灣人氣最旺的馬拉松接力賽，今年邁入第11年是「1+1」，所以跑起來要充滿雙倍的熱血，雙倍的創意，讓馬拉松變得更活潑，更加展現團隊合作精神。

新北市觀光旅遊局表示，全台討論度最熱烈的鐵道馬拉松接力賽跨越10周年重要里程碑後，今年賽事以「1+1」為核心精神，象徵帶著過去10年的感動，從「1」開始重新出發。

觀光局說，今年鐵道馬人氣不減，報名開放當天即告額滿，除了熟悉的老朋友及新來的追友加入，新北市議會議員、市府團隊及地方里長也組隊參賽，展現新北市的熱情。

侯友宜和東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉等人出席活動，與眾多跑友一起熱身，並主持鳴槍起跑儀式。侯友宜說，過去10年感謝大家的支持跟肯定。邁向第11年「1+1」，要更充滿熱血，充滿創意，加倍的帶動大家來認識貢寮、雙溪之美。

侯友宜說，貢寮和雙溪有好多美麗的地方，像起跑地點在河海交會口的彩虹橋就很美，草嶺古道也很漂亮，民眾可以騎自行車逛貢寮跟雙溪，其中有一段還可以看到宜蘭的龜山島。

侯友宜表示，除了充滿雙倍熱血跟創意，今年也特地設計不一樣的完賽獎牌，加入滑軌，讓獎牌上的7神角色可來回滑動，宛如在獎牌上奔跑，動感十足，傳遞追得過火車，是個傳奇，追不過火車是生活的理念。

鐵道馬由7人組隊參加，7棒的IP分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒，賽道來回貢寮、雙溪，景致優美。

觀光局指出，大受好評的7神IP角色，在第11周年賽事分量再加重，以「全員衝刺」的姿態現身，最受期待的完賽獎牌也同步升級。獎牌也延續拼接手法，巧妙融入鐵道文化元素，預計將成為社群分享焦點。

鐵道馬拉松參賽者向來以創意與熱血兼具著稱，變裝組隊伍精心準備的變裝造型，在賽道相當吸睛。完賽後有些隊伍會自發性互動、慶祝或進行友誼PK，形成熱鬧且歡樂的賽事氛圍，展現鐵道馬獨有的魅力。

為讓參賽者更貼近在地文化與美味，賽事持續與貢寮、雙溪在地店家合作。參賽者可憑大會發放的80元消費券，在福隆會場的主題攤位、人氣餐車，或前往鄰近合作店家，選購山藥、南瓜產品、手工綿密吐司及石花凍飲等，成為賽後最佳的能量補給。

2026新北市鐵道馬拉松接力賽今晨在福隆開跑，新北市長侯友宜出席，與跑者一起熱身。記者邱瑞杰／攝影

2026新北市鐵道馬拉松接力賽今晨在福隆開跑，新北市長侯友宜等人出席，在起跑點與第1棒「女神棒」跑者合影。記者邱瑞杰／攝影