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中職／打14場還沒連勝過 兄弟狂吞11敗又平隊史最慘紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投黎克5.1局失2分吞下第3敗。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投黎克5.1局失2分吞下第3敗。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊1：0領先遭到劉基鴻六局下兩分砲逆轉，牛棚進一步失火，終場以1：8輸給味全龍隊，本季還不曾連勝之餘，開季14戰吞下11敗，追平1998年兄弟象隊保持的隊史最速11敗紀錄。

面對龍隊洋投鋼龍，兄弟一局上就有攻勢，岳政華先靠保送上壘，推進二壘後，趁詹子賢的安打連闖兩個壘包，遭中外野手郭天信長傳阻殺在本壘前，後續仍有二壘有人的機會，陳俊秀的安打這次挑戰左外野，陳子豪接球漏了一下，讓原本一度慢下腳步的詹子賢再闖本壘，兄弟仍然先馳得點。

兄弟由黎克先發5.1局被敲5安打、失2分，前五局讓龍隊掛蛋，緊守住1：0領先，然而在六局下先被陳子豪敲安，再被劉基鴻補上兩分砲逆轉戰局。

八局下成為黃衫軍徹底絕望的半局，余謙登板面對6人次只解決1人，換上伍立辰同樣面對3棒都沒解決，遭龍隊灌進6分大局。

兄弟吞敗後，本季贏球的下一戰必然都是輸球，還不曾連勝過，倒是已有過6連敗、兩次2連敗，今天在本季第14戰吞下第11敗追平隊史不名譽紀錄。

鋼龍 中職 郭天信 中信兄弟 劉基鴻 味全龍

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