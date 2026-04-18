中職／前役遭打爆後有三方會議 李東洺「放開去投」飆6.1局好投

富邦悍將隊今天以1：0擊敗統一獅隊，先發投手李東洺繳出一場6.1局無失分好投，為悍將先發輪值本季最長局數，也是本土先發首勝。

李東洺一甩前役3局被打爆的不穩，今天以108球先發6.1局，被敲5安打，兩次巨大危機全身而退，留下無失分好投。

李東洺的危機先是出現在四局上，首位打者林子豪就敲三壘打，先讓蘇智傑打出游擊飛球出局，面對潘傑楷、林培緯連飆2K。七局上，用球數達百球之際再次浮現不穩，出現1保送、2安打，將一出局、滿壘局面交到張奕手中，而他僅用2球就讓林泓弦打出一壘方向的滾地球，范國宸第一時間雖未接穩，仍來得及補救策動雙殺守備。

悍將教頭後藤光尊指出，在前一場比賽之後，投手教練、捕手教練及李東洺本人三方有進行溝通、改善，「詳細內容無法說，但他們都是往好的方向走。」他也誇讚李東洺此役可以丟投長局數，又有漂亮的內容，真的很努力。

李東洺表示，其實並沒有太多的改變，「教練跟我說，球的品質都很好，但因為我會想很多、給自己很多壓力，要我放開去投。」他也提到，自己

容易東想西想、把自己投倒，「培峰一直提醒，讓我可以保持輕鬆心情。」

李東洺坦言，自己很想完成7局投球，「今天狀況不錯，牛棚前幾場也滿疲勞，希望可以多吃一點局數，讓團隊更好，但很可惜，球被掌握比較扎實，控球也沒到很理想。」至於把危機交到張奕手中，他說抱歉的是留下滿壘給他，但對他有信心，「我知道張奕可以，這就他的日常，他沒問題。」