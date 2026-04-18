中職／「科學盡頭是玄學」歌詞中登板 張奕新出場曲首戰1.2局關鍵好投

第七局一出局、滿壘危機，張奕接手戰局，在「科學的盡頭是玄學」歌詞帶出的旋律站上投手丘，啟用全新出場曲的一戰，以1.2局好投守住富邦悍將隊的勝利。

悍將今天以1：0擊敗統一獅隊，先發投手李東洺以108球先發6.1局，被敲5安打，兩次巨大危機全身而退，留下無失分好投。關鍵戰局出現在七局上，李東洺用球數達百球之際浮現不穩，出現1保送、2安打，將一出局、滿壘局面交到張奕手中，而他僅用2球就讓林泓弦打出一壘方向的滾地球，范國宸第一時間雖未接穩，仍來得及補救策動雙殺守備。

張奕指出，之前有碰過林泓弦，是非常積極出棒的打者，當下與戴培峰討論，投讓他不好打的球，「兩顆卡特，讓他馬上拉回來打到國宸那邊，那球不是打到他的手套，是直接打到他的手，他擋到、接到，那瞬間還滿振奮。」他說，上場當下就是一個一個抓，「沒想到是雙殺，真的是最大收穫。」

守住李東洺的勝投資格，但張奕也有要感謝李東洺的地方，「我也感謝他投到第七局，幫助我們中繼沒有再繼續動用牛棚。」他也稱讚李東洺，「他投得非常好，我也想幫他拿到今年首勝，可以守住很棒。」

張奕今天換了全新出場曲，是來自Youtube台南戴音樂頻道的創作「你相信光嗎？勝投怪盜正在上場」，歌詞包括「科學的盡頭是玄學」，堪稱為他量身打造。

張奕表示，自己是在昨天開車時聽到的，有一段歌詞特別被觸動到，「就算曾被嘲笑過，也不曾轉身離開過」。他半夜聯繫球團，表達想用這首歌當出場曲，球團協助聯繫後取得同意，張奕透露：「昨天滿晚還跟他一起編輯，銜接兩個段落。」