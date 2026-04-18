中職／邦力多全場未上怎麼了？ 悍將教頭：未達理想狀態休息1天

富邦悍將隊以1：0擊敗統一獅隊，洋砲邦力多全場未上，並非因為身體有不適，總教練後藤光尊賽後解釋，單純是與他的理想狀態有差距，先讓他好好休息一天。

悍將今天先發打線未見唯一洋砲邦力多，先發中外野手周佳樂在打完前兩局就因腸胃不適退場，換上的人也非邦力多，而是以內野為主的劉俊豪扛外野防區，更掀好奇「邦力多怎麼了？」

後藤表示，「邦力多與理想狀態有點差距，先讓他好好休息一天。」由於今天張育成、周佳樂先後因身體不適退出戰線，被進一步問到邦力多身體是否有狀況，後藤表示，單純是他自己的疲勞。

至於周佳樂，後藤指出，是在比賽中突發的狀況，第一局守備結束後就感覺不太舒服。