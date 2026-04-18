中職／開季3場先發防禦率0.50 江承諺：與捕手搭配很順暢
台鋼雄鷹本土左投江承諺本季第3場出賽，今天在主場澄清湖棒球場出戰樂天桃猿隊，雖賽前腳有些不適，仍繳出6局無失分的表現，拿下本季第2勝，至今3場先發都繳好投，他點出捕手和策略設定是兩大關鍵。
江承諺本季至今3場先發，分別對味全龍隊先發5局失1分、對富邦悍將先發7局無失分拿下本季首勝，今天面對樂天桃猿，再繳優質先發表現，收下二連勝，目前防禦率0.50登上聯盟防禦率王。
台鋼雄鷹總教練洪一中表示，今年江承諺到目前為止的表現很穩定，除了不失分之外，用球數也都很精簡。今天他投完6局僅用81球退場，是因選手反映有一隻腳稍微緊繃，因此有一點狀況就換投接替。
江承諺賽後透露，今天賽前腳就有一些狀況，但不嚴重，經過處理後還是能上場投球。而本季連三場先發繳好投，他提到：「今年捕手不是跟（劉）時豪配，就是（陳）世嘉，配起來都還滿順暢的，賽前做的策略也都有執行到，但今天稍微有點miss。」
江承諺認為，今年和捕手的搭配，「每一顆球都滿放心去執行賽前說的東西和策略，我清楚他也清楚，搭配起來就比較不會那麼不協調。」他也指出，今天與陳世嘉的搭配，可能他有從劉時豪身上學到一些事情，比較不容易怯場，「他也滿大膽去做一些不一樣的嘗試。」
開季台鋼三名本土投手黃子鵬、江承諺、王維中登板都有好表現，江承諺說：「氛圍不錯，但畢竟才剛開始，賽季還很長，之後會怎麼樣還很難講，就是維持好自己、把身體照顧好。」
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。