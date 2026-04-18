中職／開季3場先發防禦率0.50 江承諺：與捕手搭配很順暢

台鋼雄鷹本土左投江承諺本季第3場出賽，今天在主場澄清湖棒球場出戰樂天桃猿隊，雖賽前腳有些不適，仍繳出6局無失分的表現，拿下本季第2勝，至今3場先發都繳好投，他點出捕手和策略設定是兩大關鍵。

江承諺本季至今3場先發，分別對味全龍隊先發5局失1分、對富邦悍將先發7局無失分拿下本季首勝，今天面對樂天桃猿，再繳優質先發表現，收下二連勝，目前防禦率0.50登上聯盟防禦率王。

台鋼雄鷹總教練洪一中表示，今年江承諺到目前為止的表現很穩定，除了不失分之外，用球數也都很精簡。今天他投完6局僅用81球退場，是因選手反映有一隻腳稍微緊繃，因此有一點狀況就換投接替。

江承諺賽後透露，今天賽前腳就有一些狀況，但不嚴重，經過處理後還是能上場投球。而本季連三場先發繳好投，他提到：「今年捕手不是跟（劉）時豪配，就是（陳）世嘉，配起來都還滿順暢的，賽前做的策略也都有執行到，但今天稍微有點miss。」

江承諺認為，今年和捕手的搭配，「每一顆球都滿放心去執行賽前說的東西和策略，我清楚他也清楚，搭配起來就比較不會那麼不協調。」他也指出，今天與陳世嘉的搭配，可能他有從劉時豪身上學到一些事情，比較不容易怯場，「他也滿大膽去做一些不一樣的嘗試。」

開季台鋼三名本土投手黃子鵬、江承諺、王維中登板都有好表現，江承諺說：「氛圍不錯，但畢竟才剛開始，賽季還很長，之後會怎麼樣還很難講，就是維持好自己、把身體照顧好。」