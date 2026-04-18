快訊

大甲媽遲了5.5小時進彰化 今晚民生地下道逾300警力防搶轎

員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

再掀風波？外媒曝至少2搜商船 通過荷莫茲海峽遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／主砲、洋砲都沒上還是贏了 悍將守住5成勝率

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊主砲張育成、洋砲邦力多都未上場的一戰，用1：0強勢戰勝統一獅隊，李東洺先發6.1局無失分拿下本季首勝，也是悍將今年本土先發第一勝。

李東洺一甩前役3局被打爆的不穩，今天以108球先發6.1局，被敲5安打，兩次巨大危機全身而退，留下無失分好投。

李東洺的危機先是出現在四局上，首位打者林子豪就敲三壘打，先讓蘇智傑打出游擊飛球出局，面對潘傑楷、林培緯連飆2K。七局上，用球數達百球之際再次浮現不穩，出現1保送、2安打，將一出局、滿壘局面交到張奕手中，而他僅用2球就讓林泓弦打出一壘方向的滾地球，范國宸第一時間雖未接穩，仍來得及補救策動雙殺守備。

獅隊洋投獅帝芬也有一場6局僅失1分（無責失）好投，失分為一局下葉子霆靠盜壘、捕逸站上三壘，孔念恩高飛犧牲為悍將打下分數。

1：0的差距，張奕負責1.2局、曾峻岳1局強力守成，悍將贏下這一場守住勝率5成關卡。

獅帝芬 范國宸 張育成 富邦悍將 李東洺

延伸閱讀

中職／范國宸3安、2分砲救不了投手著火 悍將「萬安之夜」吞敗

中職／張政禹延長賽關鍵安 龍1比0險勝悍將

中職／布雷克7局失1分 獅隊5：1宰猿隊終止三連敗

韓職／王彥程休4天登板投5局失3分都非責失 韓華鷹5局0：3落後三星獅

相關新聞

中職／豬豬寶貝X珠珠寶貝 「新莊城堡」本季第四度破萬人

新莊棒球場今天再度湧入破萬人潮，將是本季「新莊城堡」第四度票房破萬，此役由人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」擔任開球嘉賓，Fubon Angels李珠珢、丹丹陪在牠的身邊，推滾著藍色大球，賽前萌翻全場。

日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

軟銀隊台灣投手徐若熙昨天先發僅投1.2局失7分吞敗，今天被抹消登錄，總教練小久保裕紀今天賽前指出，這個本來就是球隊的原定計畫，和昨天的比賽結果無關。

中職／王柏融本季找回打擊好感覺 平石洋介：看起來明顯好很多

日本名將平石洋介今年獲邀擔任台鋼雄鷹隊客座教練，春訓時期就投入台鋼春訓指導選手，今天（18日）賽前則再次現身澄清湖棒球場，並和今天因傷休息的王柏融暢聊，他也直言，王柏融今年的打擊明顯看起來好很多。

日職／林安可對決伊藤大海敲二壘打 近6戰揮4長打

日職西武隊今天繼續在北海道Es Con Field對上火腿隊，林安可任先發第4棒、指定打擊，4打數敲出1支長打，近6場出賽有4場敲長打，還跑回1分，但終場西武以3：5落敗。

中職／開季3場先發防禦率0.50 江承諺：與捕手搭配很順暢

台鋼雄鷹本土左投江承諺本季第3場出賽，今天在主場澄清湖棒球場出戰樂天桃猿隊，雖賽前腳有些不適，仍繳出6局無失分的表現，拿下本季第2勝，至今3場先發都繳好投，他點出捕手和策略設定是兩大關鍵。

中職／主砲、洋砲都沒上還是贏了 悍將守住5成勝率

富邦悍將隊主砲張育成、洋砲邦力多都未上場的一戰，用1：0強勢戰勝統一獅隊，李東洺先發6.1局無失分拿下本季首勝，也是悍將今年本土先發第一勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。