中職／主砲、洋砲都沒上還是贏了 悍將守住5成勝率

富邦悍將隊主砲張育成、洋砲邦力多都未上場的一戰，用1：0強勢戰勝統一獅隊，李東洺先發6.1局無失分拿下本季首勝，也是悍將今年本土先發第一勝。

李東洺一甩前役3局被打爆的不穩，今天以108球先發6.1局，被敲5安打，兩次巨大危機全身而退，留下無失分好投。

李東洺的危機先是出現在四局上，首位打者林子豪就敲三壘打，先讓蘇智傑打出游擊飛球出局，面對潘傑楷、林培緯連飆2K。七局上，用球數達百球之際再次浮現不穩，出現1保送、2安打，將一出局、滿壘局面交到張奕手中，而他僅用2球就讓林泓弦打出一壘方向的滾地球，范國宸第一時間雖未接穩，仍來得及補救策動雙殺守備。

獅隊洋投獅帝芬也有一場6局僅失1分（無責失）好投，失分為一局下葉子霆靠盜壘、捕逸站上三壘，孔念恩高飛犧牲為悍將打下分數。

1：0的差距，張奕負責1.2局、曾峻岳1局強力守成，悍將贏下這一場守住勝率5成關卡。