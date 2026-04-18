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中職／敲本季首轟釋放壓力？ 魔鷹：有壓力的是我以外的所有人

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹洋砲魔鷹連續兩年拿下中職全壘打王，今年開季前14場出賽卻仍不見首轟，直到今天對上樂天桃猿隊之戰，從賴胤豪手中轟出陽春全壘打，本季首轟總算出爐，但賽後魔鷹對於自己遲遲未轟一事受到高度關注，坦言感覺不是很舒服。

魔鷹今年開季前14場出賽打擊率3成39，但沒有敲出全壘打，對於外界單純用「有沒有全壘打」來評斷他的表現，魔鷹顯得有些不太開心，「我開季打得不錯，但每個人在講的都是我還沒敲出首轟。」

今天被問及是否有因為揮出首轟而感到壓力釋放，魔鷹直言，「唯一會對我有沒有敲出首轟而感到壓力的，就是除了我以外的所有人。」他認為，因為自己還沒敲出全壘打，就被認為開季表現不佳，這讓他感到不太舒服。

魔鷹指出，自己開季至今的感覺很不錯，「我當然想要打全壘打，這也是大家都在期待的，相信我，我想要打，但事情不是都能照著自己的想要的方向走。」經過慢慢調整後，如願在今天揮出本季第一號全壘打，他認為自己的感覺很好，「到目前為主，我開季至今打出很不錯的球季。」

魔鷹直言，他知道自己能做到什麼，職業生涯也打過很多全壘打，但大家卻因為他還沒開轟而替他擔憂，「我只想說，大家放輕鬆一點，球季還有105場比賽要打。」

他認為，應該把焦點放在「自己有沒有把自己的工作做好」，「如果我今年只打了10轟，但我有把自己該做的事做好，那很好，但如果我沒有把自己的工作做好，但打了10轟，那也對球隊沒幫助。」魔鷹表示，如果自己在開季第一天就敲全壘打，之後卻毫無表現，大家仍然會有話講。 

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