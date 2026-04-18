中職／江承諺6局0失分、魔鷹本季首轟 台鋼封鎖樂天續坐首位

台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場對上樂天桃猿隊，江承諺本季第三場先發，再繳出6局無失分的出色表現，帶頭封鎖桃猿攻勢，加上雄鷹打線單場9安，包括魔鷹的本季首轟，台鋼終場以6：1勝出，續坐聯盟首位。

面對猿隊洋投艾菩樂，雄鷹打線在3局下由紀慶然的安打開啟攻勢，高聖恩揮出三壘方向內野安打，陳世嘉犧牲觸擊將跑者送上二、三壘，接著艾菩樂發生暴投，雄鷹先馳得點，吳念庭在2出局後補上安打再送回第2分。

4局下曾昱磬率先上場因觸身球保送上壘，盜上二壘後又靠隊友推進上三壘，因高聖恩的內野安打跑回全隊第3分。4局下陳文杰安打上壘後也發動盜壘，接著因艾菩樂的2次暴投回到本壘得分，台鋼雄鷹將比數拉開為4：0。

第7局台鋼在2出局後由陳文杰揮出安打，下一棒曾子祐擊出二壘方向滾地球，二壘手許賀捷發生傳球失誤，陳文杰從一壘直衝回本壘得分。

8局上面對猿隊投手賴胤豪，魔鷹大棒一揮，目送球飛上右外野看台，開季悶了14場比賽後，總算敲出本季首轟，替台鋼雄鷹將比數拉開為6：0領先。

猿隊打線在9局上最後反攻機會，林子偉敲出二壘打，此戰繳出3安猛打賞表現，2出局後許賀捷揮出個人本季首安，替球隊破蛋，但猿隊也僅拿下這一分，終場台鋼以6：1贏球。

台鋼先發左投江承諺今天主投6局用81球，僅被敲出3支安打，有3次四壞球保送，送出2次三振，沒有失分，拿下二連勝，並獲選單場MVP，今年他開季三場先發合計投18局失1分，防禦率0.50。