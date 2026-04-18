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LLB次青少棒／桃園新明萬士益冷氣盃力克台中中山獲代表權 松以勒為MVP

中央社／ 新北18日電
桃園新明獲LLB次青少棒代表權。 萬士益冷氣盃全國青少棒賽臉書
桃園新明獲LLB次青少棒代表權。 萬士益冷氣盃全國青少棒賽臉書

萬士益冷氣盃全國青少棒賽冠軍戰桃園新明國中與台中中山國中交手，桃園新明松以勒投打俱佳，助隊以3比1搶勝，取得LLB次青少棒賽代表權，6月底將前往韓國參加亞太區賽事。

萬士益冷氣盃全國青少棒賽為世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊伍取得代表權，將以縣市學校名稱代表參加亞太區賽事，爭取亞太區冠軍、前進美國世界賽門票。

桃園新明國中今天冠軍戰與台中中山國中交手，前2局雙方都曾留下滿壘的殘壘，2局打完兩隊1比1僵持不下；3局下桃園新明松以勒把握一、二壘有人機會，敲出清壘二壘安打、一棒定江山。

松以勒攻守俱佳，今天總計用98球先發投6.2局，僅被台中中山敲出2支安打，另有3次四壞保送，送出3次三振，失掉1分責失分、是球隊奪冠功臣，也拿下賽會最有價值球員（MVP）。

松以勒自評，對今天打擊表現比較滿意，投球部分前2局有點亂流。今天從台中中山先發投手黃力垣手中敲出致勝安打，兩人少棒階段也曾一同拚戰世界軟式少棒賽，遇上熟悉對手，松以勒笑說不能心軟，有特別鎖定偏慢變化球攻擊。

松以勒少棒時期主要擔任捕手，升上國中後增加投手身分，現在已能在場上拿出自信，扛起重要戰役。桃園新明總教練黃湋志指出，當初希望隊上再增一名投手，看中松以勒球速不錯，「今天他投球帶來很大安定感，前2局前腳有點沒踩好，經過適應後，只差1個人次就能挑戰完投。」

黃湋志看見子弟兵拚勁：「他們每一場都想要贏球。」松以勒則表示，希望能一路打到美國世界賽，多學習國外球風。

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