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中職／開賽13上13下後被王柏融敲安 威能帝笑稱「還好不是全壘打」

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
樂天桃猿隊洋投威能帝。資料照
樂天桃猿隊洋投威能帝。資料照

樂天桃猿隊王牌洋投威能帝昨天強勢復出，對台鋼雄鷹隊繳出5局0責失的表現，送出8次三振，開賽起連續解決13名打者，直到5局下才被王柏融揮出首支安打，威能帝笑說：「還好不是全壘打。」

威能帝在今年開幕戰對中信兄弟先發5局無失分，之後因肩膀僅緊繃降二軍休息，直到昨天重返一軍先發，前4局完全壓制對手，投到5局下1出局後才被王柏融揮出安打，之後失1分非自責分，回歸的首戰僅76球就退場，也拿下本季首勝。

在威能帝登板前一天，他就得知對手陣中強打王柏融生涯累積99轟，並且霸氣喊話，王柏融的百轟不會出現在他先發這天。

而昨天對上王柏融首打席就送出三振，回憶該打席，威能帝今天透露，「我本來忘記這件事（百轟），但是對決時一看到他的臉，我就想起來他差一支（全壘打）。」而昨天首安仍是被王柏融擊出，威能帝笑說：「還好不是全壘打。」

但威能帝也提到，如果昨天真的被他敲出全壘打那也沒關係，因為王柏融是很棒的選手，他也很努力，在場外大家是朋友，在場上就各自做好自己的工作。

對於自己昨天歸隊後首場先發的狀況，威能帝坦言，感覺比自己預期的更好，狀況也比開幕戰時更佳，「比賽中身體感覺是好的，就會有更多信心去比賽。」

中職 中信 威能帝

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