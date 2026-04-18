中職／豬豬寶貝X珠珠寶貝 「新莊城堡」本季第四度破萬人

新莊棒球場今天再度湧入破萬人潮，將是本季「新莊城堡」第四度票房破萬，此役由人氣療癒角色「罐頭豬LuLu」擔任開球嘉賓，Fubon Angels李珠珢、丹丹陪在牠的身邊，推滾著藍色大球，賽前萌翻全場。

富邦悍將隊首度與「罐頭豬LuLu」跨界聯名，今天、明天在新莊棒球場盛大舉辦《Lu來Lu快樂》主題日，罐頭豬LuLu今天先擔任開球嘉賓，短手短腳的牠，推動藍色大球，李珠垠、丹丹在一旁為牠拍手鼓勵。

統一獅隊去年因台南棒球場風災損壞成為「浪貓」，曾借用新莊棒球場，已經見證過「北喵」威力，昨天平日賽事已有8982人進場，左外野湧現橘海，今天更多了罐頭豬LuLu、李珠珢加持，人潮明顯更勝昨天。

新莊棒球場本季先前已有3場破萬，為主場開幕戰及兩場林哲瑄引退賽，今天預售已經破萬，確定成為本季「新莊城堡」第四場破萬賽事。