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中職／肚子不適仍投出優質先發 勝騎士：這是我的工作

中央社／ 台北18日電
勝騎士。圖中信兄弟隊提供
勝騎士。圖中信兄弟隊提供

中華職棒中信兄弟隊外籍投手勝騎士（Mario Sanchez）昨天賽前就感覺胃酸過多，帶著身體不適登板仍投出6局失2分的優質先發，他說：「這就是我的工作。」

勝騎士昨天面對味全龍隊，在第2局先掉2分，但隨後回穩投滿6局才退場，然而用球數僅72球引起好奇，總教練平野惠一昨天賽後解釋，勝騎士是帶著身體不適出賽，「大家都沒發現吧？這就是職業選手。」

勝騎士今天受訪時則表示，昨天肚子有點不舒服、胃酸多，但還是要做好工作，「不管哪個隊友都是，會想把工作做好。」上場時還是照平常方式準備，設定好策略去投球，然而投到第3局狀況惡化，到第6局不適感到了頂點。

至於昨天發生3次牽制未成，奉送對手從一壘上二壘，勝騎士也澄清不是因身體不舒服或是忘記今年修改牽制限制次數，「我只想讓跑者知道，我有注意他，第3次覺得有機會成功。」

勝騎士今年選擇由自己使用Pitchcom（電子暗號發送器）、主導配球，他也解釋，嘗試過一次後很喜歡這樣的模式，能夠加快比賽節奏，省略搖頭確認球路的時間，讓自己更專注在自己的節奏。

被問到自己按Pitchcom配球，會不會像是在玩電動遊戲？勝騎士笑說：「這不像電動，死了還能重來，現實中可沒有第2次機會。」

勝騎士 平野惠一

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