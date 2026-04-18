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中職／速度外還要腦袋 郭天信盜壘破紀錄更懂分析

中央社／ 台北18日電
郭天信締造跨季連續22次盜壘成功的聯盟紀錄。圖味全龍隊提供
郭天信締造跨季連續22次盜壘成功的聯盟紀錄。圖味全龍隊提供

中華職業棒球大聯盟味全龍隊總教練葉君璋今天評價陣中野手郭天信達成跨季連續22次盜壘紀錄說：「速度之外，還要腦袋」；郭天信表示，已甩開過去「熱血」盜壘，更懂分析對手。

龍隊昨天在台北市天母棒球場面對中信兄弟隊，1局下郭天信敲安上壘後，很快發動盜壘。郭天信自去年5月23日起就不曾盜壘失敗，連續22次突破退役球員陳瑞振1998年到1999年締造的21次中職紀錄。

2000年出生的郭天信笑說，上次連續紀錄發生時他還沒出生，他雖熱愛研究數據，但也是2週前媒體訪問才得知有這紀錄，他也沒多想，「就是做該做的，教練他們也都給我綠燈」，除非特殊狀況，不然不會限制。

葉君璋表示，真的不容易，有些人會盜壘，但失敗機率高，要能判斷能不能跑、該不該跑。現在球隊雖整體成功率高，但是從失敗中吸取經驗。

郭天信也說，加入職棒前幾年是「為了跑而跑」，不懂分析戰況、好球數、投手與捕手，這2年會較在意這些，成功率有提高。

郭天信在破紀錄前一次盜壘成功是11日，期間在富邦悍將隊客場作戰時反而沒發動盜壘，也感受到對手防範，賽前練習就聽到悍將隊長范國宸喊聲「你們這樣抓不到天信喔」；郭天信笑說：「那2天投手也不好跑，上壘比較乖一點。」

范國宸 棒球 中信兄弟

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