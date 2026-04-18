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中職／獅隊19日派張宥謙先發 其餘土投先發人選待5月

中央社／ 記者謝靜雯新北18日電
獅隊投手張宥謙。圖統一獅提供
獅隊投手張宥謙。圖統一獅提供

中職統一7-ELEVEn獅隊明天比賽派出本土投手張宥謙本季首場先發，總教練林岳平表示，不會擔心投手群，接下來預計5月才會再有新的本土先發投手人選。

獅隊今年開季本土投手先發有胡智爲、郭俊麟，2人目前各投2場，胡智爲昨天對富邦悍將先發奪勝投、今天下二軍；獅隊明天在新莊棒球場與富邦悍將3連戰最後1場比賽，由19歲本土投手張宥謙本季首場一軍先發。

張宥謙是獅隊2024年第2輪選進的好手，去年8月31日完成一軍生涯初登板，先發投4局失1分、無關勝敗，明天本季一軍初先發，也要力拚中職生涯首勝。

獅隊開季啟用較多經驗少的年輕野手，總教練林岳平說，相對於年輕野手經驗比較少、起伏比較大，投手群一直都是比較不煩惱的部分，投手群一直都有準備，只是狀況誰好誰不好而已，目前整體來說並不差，投手群中由幾名資深的投手、搭配年輕投手，落差不至於太大。

獅隊明天由張宥謙先發，被問起接下來會不會再動用新的本土先發投手人選，林岳平表示，最快應該要到5月。

中職 富邦 富邦悍將

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