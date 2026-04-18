日職／林安可對決伊藤大海敲二壘打 近6戰揮4長打

日職西武隊今天繼續在北海道Es Con Field對上火腿隊，林安可任先發第4棒、指定打擊，4打數敲出1支長打，近6場出賽有4場敲長打，還跑回1分，但終場西武以3：5落敗。

西武本周客場與火腿進行三連戰，林安可昨天先發上陣但4打數沒有表現，今天繼續扛「四番」，對決火腿王牌投手、兩屆經典賽日本隊投手伊藤大海。

林安可今天首打席在2出局一壘有人時上場，抓伊藤大海的第一球、133公里的橫掃球（Sweeper）出棒，打成三壘方向的飛球出局。4局上率先站上打擊區，在球數2好1壞時抓敲出二壘滾地球出局。

6局上西武打線成功突破伊藤大海，小島大河先敲出安打，林安可接著上場再揮出二壘打，形成二、三壘有人，下一棒山村崇嘉揮出安打送回2分，西武先取得2：0領先。但火腿打線隨即在下半局打下5分大局，以5：2反超比數。

伊藤大海主投6局失2分退場，8局上林安可第四打席面對田中正義，擊出一壘方向滾地球出局。9局上西武打線再追回1分，但終場仍以2分差落敗。

林安可此戰4打有1安打、跑回1分。自本月12日敲出生涯首轟起，林安可近6場出賽敲出5支安打，其中4支是長打，目前打擊率2成19。