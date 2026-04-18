日職／旅日第一年各環節都要適應 平石洋介評估徐若熙今年拿7勝

25歲台灣投手徐若熙今年轉戰日職軟銀隊，本季在日職前兩戰都繳好投，但昨天面對歐力士隊僅投1.2局失7分吞敗。日本名將平石洋介也有關注他的表現，並提到：「如果徐若熙沒有好表現的話，對軟銀來說會比較傷。」

平石洋介今年獲邀擔任中職台鋼雄鷹隊客座教練，在日本時也擔任日職賽事的轉播球評，先前正好有播到徐若熙在日職的初登板，對上樂天金鷲隊主投6局無失分奪首勝，平石洋介大讚，「那場表現很好。」

然而昨天徐若熙對歐力士投不滿2局退場，被敲6支安打（2轟），有4次四死球保送，失7分。昨天抵達台灣的平石洋介也有看影片得知他的表現，「看起來控球有點亂流，直球和變化球的尾勁也沒有那麼好。」

平石洋介認為，徐若熙去年在中職才首度投滿100局，今年赴日發展，「到了新的環境，還要適應包括遠征、交通、吃飯等等，每個環節都是新的。」

至於徐若熙今年能拿下幾勝？平石洋介指出，他的旅日第一年，可能沒辦法一整年都待在軟銀的先發輪值中，「需要給他一點時間休息，讓身體維持好的狀態、不要受傷。」平石洋介思考了許久後說，「應該7勝，儲金（勝比敗多幾場）也很關鍵。」