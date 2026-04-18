中職／獅隊陣容破大半仍是前段班 餅總妙喻「荏荏馬一步踢」

統一獅隊本季少了旅外的主砲林安可，加上主力陳傑憲、林佳緯等人都掛傷號，戰績不受期待，卻能在一開季仍維持前段班，總教練林岳平以「荏荏馬一步踢」形容球隊現況，「看起來不是很好看，但需要時一腳踢，能贏就好。」

獅隊在手牌有限的情況下，啟用大量過去都非固定先發的選手，包括朱迦恩、李丞齡、田子杰、潘磊等人。

林岳平指出，這些選手現在的連續出賽場次，應該都已經是生涯最多，他們過去不是每天要出賽的選手，勢必會在每天呈現不同狀態、不一樣的內容，「像上周陷入比較沒有發揮的狀態就是輸球，這周大家又有發揮就穩定下來，所以起伏就比較大。」

林岳平肯定包括林子豪、潘傑楷、蘇智傑等人，「過去就是球隊長期戰力，有他們穩固基本防守、攻擊，經驗比較少的選手，就專心做他們現在可以掌握的事就好。」

林子豪近期連續4場雙安，打擊手感火燙，但今天因小感冒、冒冷汗，賽前仍在觀察狀態，林岳平賽前受訪表示，目前仍計畫有排在先發名單，看看練球完的狀況，「如果體力比較虛弱再換人。」先發打線出爐，林子豪正常擔任先發第三棒、指定打擊。