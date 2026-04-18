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日職／徐若熙照原計畫下放二軍 城島健司：不甘心才會成長

中央社／ 台北18日電
徐若熙吞下一場慘敗。DAZNTaiwan畫面提供
徐若熙吞下一場慘敗。DAZNTaiwan畫面提供

日職軟銀鷹隊今天將台灣投手徐若熙下放二軍，總教練小久保裕紀解釋，這是既有計畫，與昨天登板結果無關；首席棒球主管城島健司則指出，相信他感到不甘心，但才能因此成長。

有別於旅日前2場登板合計13局失1分，徐若熙昨天面對歐力士猛牛隊先發1.2局挨2轟，失掉7分責失分，防禦率上漲到4.91，今天日本職業棒球福岡軟銀鷹球團將他抹消登錄，下放二軍。

根據日本媒體「西日本新聞」報導，小久保表示，會先抹消登錄是原本的計畫，「即便他壓制得很好，也會跳過一次先發輪值。這並非因為昨天的比賽結果，而是預定好的計畫。」

小久保也表示，徐若熙本人沒有表達疲勞狀況，接下來預計為他安排強化訓練菜單，只要身體調整到能夠應付比賽的狀態，就會讓他重回先發輪值。

「Sponichi Annex」則訪問球團首席棒球主管（CBO）城島健司，城島健司指出，昨天的狀況在預料之內，目標還是要讓他能夠維持一整季待在輪值中，「以他目前的身手，距離他目標的大聯盟或是成為日職代表性投手，還有一段路要走。」

談到軟銀的強化計畫，城島健司表示，期盼徐若熙在5月重返軌道，「我想他自己應該也感受到了還有哪些地方需要提升。雖然會很不甘心，但人如果沒有不甘心的情緒，就不會有所成長。」

日本 軟銀 徐若熙

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