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日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

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日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
效力軟銀隊的台灣投手徐若熙。本報資料照片
效力軟銀隊的台灣投手徐若熙。本報資料照片

軟銀隊台灣投手徐若熙昨天先發僅投1.2局失7分吞敗，今天被抹消登錄，總教練小久保裕紀今天賽前指出，這個本來就是球隊的原定計畫，和昨天的比賽結果無關。

徐若熙今年開季首場先發以6局無失分的表現拿下首勝，休6天後第二場出賽再繳7局失1分的好投但吞下首敗，昨天則在休8天後登板，面對歐力士隊連續兩局挨轟，僅投1.2局失7分，最快球速151公里，寫下旅日最慘一役，再吞第二敗。

今天軟銀隊將徐若熙抹消一軍登錄，小久保裕紀表示，本來對他的計畫就是，即使他昨天能夠完美壓制對手，接下來也會讓他跳過一次先發，因此降二軍這樣的安排，不是因為昨天的結果，而是原訂的計畫。

小久保裕紀也提到，之後會替徐若熙增加強化訓練的菜單，「雖然他本人說沒有疲勞，但只要他能夠調整到能夠應付比賽，就會讓他再回到先發輪值。」

軟銀 徐若熙 日職

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