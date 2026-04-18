中職／悍將隊長出招！每得1分猜拳1次 贏5次獎品「光總跳舞」

為了刺激球隊分數進帳，富邦悍將隊長范國宸有新創意，昨天決定回來得分的選手能與總教練後藤光尊猜拳，猜贏5次，「光總」就要一起跳MVP舞蹈。可惜的是，悍將雖拿到5分，終場以5：9輸給統一獅隊，至於猜拳結果，光總揭曉自己是3勝2敗。

悍將昨天場上有不少猜拳畫面，選手上壘與一壘指導教練猜拳，得分回到休息區後，也與後藤猜拳。

「是有賭注的。」後藤透露，悍將每得一分就有一次猜拳機會，「如果選手贏5次，當天MVP我會上去一起跳舞。」有媒體提到門檻頗高，後藤解釋：「這是選手自己設的」，隨後揭曉是來自范國宸的創意。

後藤表示，選手的想法，應該是想開自己玩笑的成分比較多，「但不管是什麼方式，都是要盡可能讓球隊得分，一定也會激起他們的鬥志。」