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中職／王柏融本季找回打擊好感覺 平石洋介：看起來明顯好很多

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊客座教練平石洋介。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊客座教練平石洋介。圖／台鋼雄鷹隊提供

日本名將平石洋介今年獲邀擔任台鋼雄鷹隊客座教練，春訓時期就投入台鋼春訓指導選手，今天（18日）賽前則再次現身澄清湖棒球場，並和今天因傷休息的王柏融暢聊，他也直言，王柏融今年的打擊明顯看起來好很多。

這是平石洋介今年球季開打後首次以客座教練身分來台，今天賽前在球場和王柏融交談許久，平石洋介透露，彼此聊了一些關於打擊、跑壘的東西，也協助他確認一些狀況，「覺得他今年的表現不錯，自己一月來時，他的狀況還沒有修正好，但二、三月再來時，明顯變得非常好，進步很多。」

平石洋介指出，之前有針對去年看王柏融打擊的感覺和他討論，兩人的想法滿一致，今年一月來的時候，就看他做得不錯，本來二月來時要再跟他討論，但這期間他自己就有做修正，「今年的打擊，明顯看起來好很多。」

平石洋介也透露，過去在日本時，他和王柏融只有簡單的打過招呼，沒機會好好聊天，直到自己來到台鋼客座，開始跟王柏融有更多互動，除了會親切地打招呼外，彼此也滿常進行對話，甚至平石洋介回到日本時，兩人還會私下傳訊息聯絡。

依照平石洋介自己的猜測，他認為，王柏融為台灣頂尖的選手，或許比較難和身邊的人討論太多自己的課題，因此跟自己比較好溝通，「我擔任教練最重要的就是去指導選手，能夠當選手的溝通對象，這樣就夠了。」

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