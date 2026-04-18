中職／邦力多漏球沒藉口「就是drop the ball」 首轟尚未報到不急

富邦悍將隊洋砲邦力多昨天成為球團史第一萬支安打的主人，榮幸在球團歷史掛上自己的名字，但昨役引起討論更多的是中外野漏球，他對此沒有任何藉口，「I just dropped the ball」。他坦言感覺當然很糟，但既然發生了，就是向前看，接下來也透過助殺避免失誤釀成失分。

悍將昨天以5：9不敵統一獅隊，五局上林祖傑打向中外野，邦力多看似已有十足把握，跑到定位後手套一舉，卻見這球碰到手套後彈飛，邦力多自己也抱頭不敢置信，林祖傑靠這個失誤站上二壘，隨後想趁林子豪的一壘打挑戰本壘，遭邦力多長傳阻殺在本壘前，換個方式解決自己造成的上壘者。

邦力多對此表示，「沒有發生什麼事，我就是掉球了，沒有任何藉口。當然感覺很糟，已經發生了，就是讓他過去，接下來也透過助殺避免丟掉那一分。」

悍將昨天達陣球團史萬安，是由邦力多在第二局敲安搶下，球團人員回收這顆紀念球，也請他簽名紀錄這一刻。邦力多坦言，當下不知道發生什麼事、是怎樣的紀錄，後來才知道是球隊的一萬支安打，可以在隊史留下自己名字的感覺當然很棒。

邦力多的首轟尚未誕生，他對此並不著急，「我相信只要保持競爭力，全壘打該來的時候就會來。」

總教練後藤光尊則說，原本就不期待他是全壘打型的打者，「大家通常會希望外籍打者全壘打、長打要多，但對於邦力多，我們希望的是他的上壘要多，不會要求他要一直打全壘打，反而希望可以依賴他的守備和上壘。」他也提到，不希望大家一直寫他還沒有全壘打，讓邦力多有壓力。