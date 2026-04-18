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中職／王柏融手腕仍腫脹今天先休息 台鋼捕手劉時豪等4人降二軍

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
台鋼雄鷹董秉軒上一軍。記者葉姵妤／攝影
台鋼雄鷹董秉軒上一軍。記者葉姵妤／攝影

台鋼雄鷹隊昨天終止四連勝，今天繼續在澄清湖棒球場對上樂天桃猿隊，賽前進行「4上4下」的人員異動，其中捕手劉時豪因拉傷降二軍。至於昨天遭觸身球擊中右手腕的王柏融，因受傷處仍腫脹，今天不會出賽，預計休息幾天後就能上場。

王柏融昨天在第6局打擊時遭觸身球砸中右手腕，昨天經過冰敷後，也確認骨頭無損傷，但因傷勢仍腫脹，今天賽前沒有進行打擊練習，總教練洪一中也透露，他的狀況再觀察，今天不會安排他下場。然而王柏融傷勢應無大礙，待消腫後就能恢復出賽。

捕手劉時豪則是在開季先發蹲捕10場，昨天在比賽中因跑壘拉傷右大腿，今天被降二軍休息，洪總指出，傷勢沒有太嚴重，但以他的狀況，要維持一整年都能穩定出賽比較困難，「他的身體素質差不多就是這樣。」

台鋼雄鷹今天從二軍拉上捕手吳柏萱；另外包括外野手藍寅倫、王博玄，以及昨天才被升一軍的內野手黃劼希，今天都被降二軍，其中洪總指出，王博玄近期狀況不佳，讓他下二軍調整一下。而球隊改拉董秉軒、高聖恩，以及曾昱磬上一軍。

台鋼 中職 洪一中

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