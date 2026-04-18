日職／前一場看出徐若熙異狀 葉總：軟銀有能力幫他

台灣25歲投手徐若熙昨天投出旅日後最慘一役，前東家、味全龍隊教頭葉君璋透露，前一場就看出異狀，現在發現也可以及早調整，「相信軟銀教練有能力幫助他。」

加盟日本職業棒球福岡軟銀鷹隊的徐若熙，旅日前兩場分別投出6局無失分、7局失1分的表現，然而昨天面對歐力士猛牛隊1.2局挨2轟，失掉7分責失分，防禦率上漲到4.91。

徐若熙第2場登板後，熟悉他的葉君璋就曾點出有些不穩，需要盡快修正，如今第3場出狀況，葉君璋今天接受媒體聯訪時也表示：「第2場投完就有發現狀況，沒想到第3場就這樣。」隨後話鋒一轉，「太順利也不好，早點發現可以早點調整。」

葉君璋分析，第2場投完，徐若熙自己應該也有感覺，「我想他的頭也很燒，應該是靠意志力才只失1分，加上第3場一開始就這樣，他是很敏感的球員，身體有一點點不對，就看得出來。」

對於外界認為是否與適應日職或是第3場更換捕手有關，葉總認為，徐若熙是很專注在自己投球的選手，外在環境不會影響他，「捕手其實還好，他狀況好的時候，捕手只要接球就可以，第2場（不穩）可能捕手也有協助他撐過去。」

葉君璋指出，徐若熙狀態好的時候，可以很輕鬆就投出該有的球速，球進壘上升角度也比較好，但第2場就可以看出投得比較吃力。

葉君璋坦言，這些是自己根據影像的分析，因徐若熙去日本後就很少私下聯繫，「這樣比較正常，他是軟銀的球員，去那邊要適應環境生存，太依賴外在不是那麼好。」