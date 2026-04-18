MiLB／林昱珉好投！3A先發5局送7K失2分 勇奪本季首勝

效力響尾蛇隊小聯盟（MiLB）的台灣投手林昱珉，今天在3A先發出賽，投5局飆出7次三振，失掉2分責失分，球隊終場以10比4擊敗運動家隊3A，林昱珉拿下個人本季首勝。

林昱珉1局上讓對手3上3下，2局上1人出局後被敲安打，接著投出三振、讓打者敲出左外野方向飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

3局上2人出局後，林昱珉再被敲安打、投出四壞保送，接著被敲出二壘打失掉2分，但及時回穩，讓打者敲出右外野方向飛球出局、沒擴大失分危機。

4局上林昱珉讓對手3上3下，5局上2人出局後，先是隊友守備失誤讓打者上壘，接著林昱珉也發生傳球失誤讓對手攻占一、二壘，關鍵時刻三振抓下出局數、凍結對手攻勢，沒失掉分數。

林昱珉總計用70球投5局，被敲出3支安打，投出7次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速約150公里，球隊打線發揮搶勝，林昱珉拿下個人本季首勝，賽後防禦率5.51。