日職／新庄剛志證實古林睿煬調整回先發 「中繼經驗對他有幫助」

日職火腿隊昨天將古林睿煬抹消登錄，降至二軍，總教練新庄剛志今天證實，他將轉往先發調整，且在今天已經進入牛棚練投。

古林睿煬今天開季前從先發轉調牛棚，開季在一軍5場出賽都是後援登板，共投4.1局被敲4安（1轟），有7次三振，失3分自責分，防禦率達6.23，昨天被降至二軍，火腿隊改登錄牛棚主力齋藤友貴哉。

新庄剛志今天透露，原本在牛棚待命調整的古林睿煬，已經開始調整為先發，今天也進入牛棚練投，「嗯，古林改調整先發，因為齋藤友貴哉已經歸隊了。」

新庄剛志另外提到，目前球隊先發投手群中，有過中繼經驗的人很多，這些經驗讓他在先發遇到危機時，回想到那樣的張力，會對他非常有幫助。

根據日媒報導指出，球團高層也有進一步說明，讓古林回到先發角色調整，是依照球團原訂的計畫進行。