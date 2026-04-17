中職／兄弟贏了！第13戰拿到第3勝 下一戰仍要避免平隊史最慘紀錄

中信兄弟隊今天以5：3擊敗味全龍隊，開季第13場比賽拿到第3勝，躲過刷新不名譽紀錄，洋投勝騎士繳出6局失2分優質先發，拿下本季首勝。

勝騎士僅以72球就完成6局投球，被敲6安打、失2分，失分出現在第二局，先對李凱威投出觸身球，曾聖安敲安延續攻勢，蔣少宏安打一棒掃回兩分打點。

兄弟第四局許基宏二壘打、江坤宇一壘打串連追回1分，第六局黃韋盛陽春砲先追平，詹子賢安打、許基宏保送持續堆壘，岳政華敲出兩分打點二壘打，單局3分入袋，扭轉為4：2，自此一路領先。

龍隊洋投梅賽鍶先發5.1局被敲6安打、失4分，最終承擔敗投。

兄弟在開季第13場比賽拿到第3勝，下一場若輸球，仍將追平1998年兄弟象隊締造的14戰11敗隊史最速11敗紀錄，黃衫軍由黎克出馬，龍隊則由鋼龍把關。

中信兄弟先發投手勝騎士。記者蘇健忠／攝影

味全龍先發投手梅賽鍶。記者蘇健忠／攝影