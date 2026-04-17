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中職／「沒想過全壘打這種東西」 20歲何品室融在福地敲滿貫砲

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
何品室融在澄清湖棒球場敲出生涯首轟。記者葉姵妤／攝影
何品室融在澄清湖棒球場敲出生涯首轟。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊20歲外野手何品室融，今天擔任開路先鋒對上台鋼雄鷹，4局上從洋投坎南手中轟出右外野滿貫全壘打，成為史上最年輕首轟就是滿貫砲的選手，並幫助猿隊以6：3下勝利，終止近期三連敗，獲選單場MVP。

何品室融今年首度進入開季一軍名單，雖在開季第6場出賽、第18打數才敲出本季首安，但之後打擊手感持續加溫，今天在生涯在生涯第11場出賽、第41打席敲出生涯首轟，且是一發滿貫全壘打，賽後他自己也坦言有些意外。

此戰何品室融前兩打席沒安打，尤其是在2局上得點圈有人時吞K，下一次再站上打擊區時則是滿壘局面，何品室融只盼能把握得分機會、替球隊建功，「當時是想把基本的做好，只想把球打起來而已，看能不能拉打過去，就算飛球被接到，也可以得1分，後面打者會比較好打，或是投捕配球也會比較小心。」

然而打到的當下，何品室融就稍微有感，「打到就有那個想法（全壘打）出來，雖然很久沒有打全壘打，但感覺是會飛出去的，今天也是順風。」

沒想過生涯首轟就是滿貫砲，何品室融笑說：「沒想過全壘打這種東西，自己去年在二軍也沒打過，所以滿意外的。」他也回憶，前一次在正式比賽開轟已經是高中時期參與王貞治盃，「那場全壘打還滿帥的，再見全壘打。」

澄清湖棒球場可稱作是何品室融的福地，他自己也有感覺，「這球場有滿多的回憶，（生涯）首安、首盜、第一次季後賽，都在這個球場發生，感覺不錯。」而今天這發首轟更值得的開心的是，成功幫助球隊贏球。

何品室融這一轟，以20歲又211天的年紀成為史上最年輕生涯首轟即滿貫砲的打者，賽後得知這項紀錄，他也有些意外，「不是阿飛（林承飛）嗎？我知道最年輕滿貫砲是他。」

林承飛在2016年以18歲又346天的年紀敲出滿貫砲寫下最年輕紀錄，但那已是他生涯第二轟，何品室融接著說，自己「小時候」看棒球時就有看林承飛，還接著表示，「這裡滿多人都是我小時候看過的，現在一起打球，感覺滿好的。」

中職 樂天桃猿

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