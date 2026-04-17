中職／「很難得可以攻下魔力藍」 餅總評價胡智爲兩打席最可惜

統一獅隊今天以9：5擊敗富邦悍將隊，先發投手胡智爲投5局失5分，隊友火力支援及時，讓他拿下本季首勝，總教練林岳平賽後評價兩個關鍵打席，分別是第二局面對王念好與葉子霆。

胡智爲此役共用92球完成6局投球，被敲7安打、失5分，他在第二局被首位打者邦力多敲安，一出局後面對王念好投出保送，接下來葉子霆以二壘打幫助悍將先馳得點，後續林岱安的內野滾地球、張洺瑀的安打各帶1分打點，第五局再挨范國宸的兩分砲。

林岳平指出，范國宸敲全壘打的打席是因球數落後必須要對決的結果，相較之下，第二局的局面比較可惜，「王念好球數領先保送、葉子霆球數領先選擇曲球，被打到線邊，如果可以拿到出局數，應該可以度過那個危機。」

林岳平表示，此役關鍵還是在打擊的發揮，「今天很難得對魔力藍可以很順利攻下他，面對他們後援，我們也有辦法一直得分。」