中職／當「中職逃兵」回歸再奪MVP 李丞齡收斂「大形」要比過去更努力

統一獅隊今天以9：5擊敗富邦悍將隊，李丞齡第七局的安打敲破5：5平手局面，繼2022年6月1日再獲單場MVP，兩座單場MVP出現在當「中職逃兵」之前與之後，獅隊教頭林岳平賽後也說，如今的李丞齡，面對棒球應該會有很不一樣的心境，「如果繼續這樣表現，會有他的一席之地。」

李丞齡此役單場雙安，第四局的二壘打先帶有1分打點，幫助球隊追平3：3；兩隊5：5平手之際，他在第七局一、二壘有人時再度敲安建功，幫助獅隊取得6：5領先。

林岳平指出，李丞齡以前比較「大形」，現在會比較謹慎想要做好，「他應該有不一樣的心境，對於打棒球或從事棒球行業應該有不同思維。」

李丞齡坦言，離開中職一趟後再回到這個環境，感謝大餅總教練給機會，自己保持享受當下、享受每次站上打擊區揮棒的感覺，「那時是不好的示範，感謝過去自己的魯莽，讓我現在回來知道自己要更努力。」

看到李丞齡有表現，餅總笑得很開心，他對此則解釋：「每個人打回分數我都很開心，對於目前這個陣容不會太苛責，希望他們帶著這樣的氣勢和活潑的樣子去比賽。」