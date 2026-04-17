中職／范國宸3安、2分砲救不了投手著火 悍將「萬安之夜」吞敗

富邦悍將隊經歷先發、後援投手都著火的一天，遭統一獅隊16支安打肆掠，終場以5：9輸球，吞下2連敗，獅隊則是取得3連勝。

獅隊由胡智爲先發6局被敲7安打、失5分，先是第二局單局3安打、1保送丟掉3分，第五局遭范國宸敲兩分砲。

儘管比賽前段就處於0：3落後，獅隊攻略悍將先發投手魔力藍，在他5局投球任內敲出8安打、攻下5分，兩軍以5：5平手進入牛棚決勝，李吳永勤把關的7局上，接連被林子豪敲安、保送蘇智傑，李丞齡補上適時安打，再度為獅隊打下優勢，也為胡智爲帶來勝投資格。

悍將第8局推出李建勳，被敲3安打，張瑞麟接手後也未能及時止血，獅隊第8局灌進3分底定勝果。

悍將此役達成球團史萬安里程碑，為洋砲邦力多在二局下的安打，打線以隊長范國宸表現最亮眼，單場3安打，包括本季第5轟是一發直接掃出新莊棒球場之外的超大號兩分砲，一度幫助悍將以5：5追平，看似希望無窮，仍擋不住牛棚在比賽尾段遭到攻陷。