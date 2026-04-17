中職／猿隊單場11安本季最多 何品室融首轟即滿貫砲助球隊止敗

樂天桃猿隊今天在澄清湖棒球場對上台鋼雄鷹隊，王投洋投威能帝傷癒復出，繳出5局8K無責失的先發好投，打線則揮出本季單場最多的11支安打，其中20歲外野手何品室融生涯首轟即滿貫砲，寫下史上最年輕紀錄，幫助樂天以6：3終止三連敗，台鋼也中斷四連勝。

猿隊開季打擊狀況不理想，近期再陷入三連敗，而今天客場出戰台鋼，首局就有攻勢，面對洋投坎南，成晉、陳晨威連續安打，林泓育揮出二壘打，先打下2：0領先。

4局上李勛傑內野安打，林子偉安打，馬傑森犧牲觸擊但成功上壘，替猿隊製造滿壘的大好局面，開路先鋒何品室融敲出右外野滿貫全壘打，生涯首轟就是滿貫砲，成為史上第16位人，也以20歲又211天的年紀成為史上最年輕生涯首轟即滿貫砲的打者，一棒幫球隊拉開6：0領先。

威能帝今年開幕戰對中信兄弟先發5局無失分後，因肩膀緊繃降二軍，之後在二軍登板確認傷勢無礙後，今天重新回到一軍，對上台鋼雄鷹，開賽起連續解決13名打者，投到5局下被敲安打加上守備失誤失1分，投完5局退場。

6局下猿隊由牛棚接手，蘇俊璋登板但製造一、二壘有人的局面，換上王志煊後又面臨滿壘，接著對王柏融投出觸身球，台鋼再擠回1分，比數形成6：2。王柏融因被砸中右手腕退場，賽後球團指出，他目前手腕腫脹先進行冰敷，後續再觀察傷勢狀況。

台鋼在9局下由顏郁軒從朱承洋手中揮出滿貫砲再追回1分，但最終仍以3分差吞敗。

猿隊先發威能第此戰主投5局，用76球，僅被敲出2安打，飆出8次三振，失1分非自責分，拿下本季首勝。

台鋼雄鷹坎南今天主投7局用107球，被掃出10支安打，包括一發滿貫砲，有5次三振，失6分（5分自責分）。