快訊

過去無家暴紀錄…京都11歲男童棄屍命案 警破案細節曝光「關鍵在繼父手機」

大甲媽上轎千里眼神像落地！一票藍綠政要傻眼 民俗專家示警「媽祖的警訊」

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／對歐力士先發1.2局失7分 徐若熙首勝後吞二連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙苦吞旅日後最慘敗。圖截自X
徐若熙苦吞旅日後最慘敗。圖截自X

日職軟銀隊台灣投手徐若熙今天在主場福岡巨蛋登板，先發出戰歐力士隊，但開賽起狀況不斷，連續兩局被敲出全壘打，僅投以1.2局失7分退場，寫下旅日最慘烈一役，終場軟銀隊以4：13輸球，徐若熙吞下二連敗。

徐若熙旅日後前兩場先發都投出精彩表現，首戰面對樂天金鷲隊先發6局無失分奪下首勝，休6天後再登板出戰西武隊，主投7局挨轟失1分，吞下敗投。

今天他在休息8天後迎接第三場先發，對戰賽前打擊率與軟銀並列太平洋聯盟第一的歐力士，徐若熙開賽投出的第一球、150公里的速球被宗佑磨揮出右外野陽春全壘打，之後又接連投出2次四壞球保送，再被第5棒太田椋揮出安打失第2分，先陷入0：2落後。

軟銀打線在1局下靠近藤健介二壘打追回1分，但徐若熙續投第2局仍沒能擋下歐力士隊的猛攻，持續失分。 

2局上徐若熙被首名打者若月健矢敲安打，接著投出四壞球保送又出現觸身球，1出局後面臨滿壘，西川龍馬擊出滾地球形成2出局，但也送回1分，接著徐若熙被中川圭太揮安打又失1分，再被下一棒太田椋轟出3分砲形成重傷害。

徐若熙挨轟後還被敲長打且投出保送，遲遲未能化解此局的危機，單局面對9名打者、失5分，留下一、二壘有人的局面被換下場，由大野稼頭央登板接替，成功抓下該局第3個出局數。

徐若熙此戰僅投1.2局退場，用60球，被掃出6支安打，包括2發全壘打，有4次四死球保送，還有1次觸身球保送，送出1K，失7分都是自責分，寫下本季最慘一役，最快球速151公里，防禦率也從賽前的0.69暴漲至4.91。

在徐若熙退場後，軟銀隊動用3名投手輪番上陣，但沒能擋下對手攻勢。歐力士此戰火力全開，全場掃出18支安打，包括宗佑磨、太田椋、紅林弘太郎和渡部遼人的4發全壘打，終場以13：4勝出，徐若熙吞下二連敗。

西川龍馬 福岡 軟銀

延伸閱讀

日職／徐若熙1.2局狂炸7分被迫退場 防禦率暴增至4.91

韓職／王彥程僅休4天出戰三星獅 5局失3分非責失吞本季首敗

日職／林安可4打數無安打 宋家豪1球抓2出局數奪本季第2勝

MLB／山本由伸7.2局失1分無關勝敗 大谷翔平獲敬遠連48場上壘

相關新聞

日職／對歐力士先發1.2局失7分 徐若熙首勝後吞二連敗

日職軟銀隊台灣投手徐若熙今天在主場福岡巨蛋登板，先發出戰歐力士隊，但開賽起狀況不斷，連續兩局被敲出全壘打，僅投以1.2局失7分退場，寫下旅日最慘烈一役，終場軟銀隊以4：13輸球，徐若熙吞下二連敗。

中職／生涯首轟就是滿貫砲！ 20歲何品室融成第16人、史上最年輕

樂天桃猿隊20歲開路先鋒何品室融，今年開季悶了17打數才敲出首安，而在首安出爐後，打擊表現持續加溫，今天面對台鋼雄鷹隊，4局上從台鋼雄鷹洋投坎南手中轟出右外野滿貫全壘打，成為史上最年輕生涯首轟即滿貫砲的打者。

中職／無緣續披兄弟戰袍 郭嚴文腳傷主動終止測試合約

37歲老將郭嚴文以測試合約披上中信兄弟隊戰袍，已在今天遭到註銷，球團對此說明，他是因腳傷主動提出終止測試。

中職／陳傑憲周末投入二軍實戰 餅總：重點是從此健康打到球季結束

統一獅隊陳傑憲在經典賽造成左手食指骨裂傷情，今天已經進入實戰打擊，總教練林岳平透露目前規畫，將等明、後天二軍出賽後，再與他討論、設定回歸時程。被問到停不下來的「人間邊牧」是否有吵他，餅總說：「他急也沒有用、我們趕也沒有用。」

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程昨天「投一休四」登板，在隊友守備不給力且自身控球不穩情況下，仍繳出5局、6K、0自責分（3非自責）好投。王彥程登板時隊友守備失誤頻繁，讓韓媒也感嘆「王彥程到底做錯了什麼」。

中職／光總毛巾上市擔憂「有沒有人買」 看昔日戰隊變裝：好害羞

富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將陣營白板上驚見以總教練後藤光尊為C位的歐力士戰隊小海報，「光總」看了直說害羞，「我當年沒有想要參加這個的…」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。