日職／對歐力士先發1.2局失7分 徐若熙首勝後吞二連敗

日職軟銀隊台灣投手徐若熙今天在主場福岡巨蛋登板，先發出戰歐力士隊，但開賽起狀況不斷，連續兩局被敲出全壘打，僅投以1.2局失7分退場，寫下旅日最慘烈一役，終場軟銀隊以4：13輸球，徐若熙吞下二連敗。

徐若熙旅日後前兩場先發都投出精彩表現，首戰面對樂天金鷲隊先發6局無失分奪下首勝，休6天後再登板出戰西武隊，主投7局挨轟失1分，吞下敗投。

今天他在休息8天後迎接第三場先發，對戰賽前打擊率與軟銀並列太平洋聯盟第一的歐力士，徐若熙開賽投出的第一球、150公里的速球被宗佑磨揮出右外野陽春全壘打，之後又接連投出2次四壞球保送，再被第5棒太田椋揮出安打失第2分，先陷入0：2落後。

軟銀打線在1局下靠近藤健介二壘打追回1分，但徐若熙續投第2局仍沒能擋下歐力士隊的猛攻，持續失分。

2局上徐若熙被首名打者若月健矢敲安打，接著投出四壞球保送又出現觸身球，1出局後面臨滿壘，西川龍馬擊出滾地球形成2出局，但也送回1分，接著徐若熙被中川圭太揮安打又失1分，再被下一棒太田椋轟出3分砲形成重傷害。

徐若熙挨轟後還被敲長打且投出保送，遲遲未能化解此局的危機，單局面對9名打者、失5分，留下一、二壘有人的局面被換下場，由大野稼頭央登板接替，成功抓下該局第3個出局數。

徐若熙此戰僅投1.2局退場，用60球，被掃出6支安打，包括2發全壘打，有4次四死球保送，還有1次觸身球保送，送出1K，失7分都是自責分，寫下本季最慘一役，最快球速151公里，防禦率也從賽前的0.69暴漲至4.91。

在徐若熙退場後，軟銀隊動用3名投手輪番上陣，但沒能擋下對手攻勢。歐力士此戰火力全開，全場掃出18支安打，包括宗佑磨、太田椋、紅林弘太郎和渡部遼人的4發全壘打，終場以13：4勝出，徐若熙吞下二連敗。