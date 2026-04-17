中職／李凱威開季首盜遲到 好在選球能力回來了

今年第10場出賽才跑出第1次盜壘成功，味全龍隊野手李凱威寫下個人生涯開季最晚首盜紀錄，然而和盜壘相比，他更在意的是選球回來了，打擊也正朝好的方向前進。

李凱威今年中華職棒開季前5場都敲不出安打，然而最近連3場敲安，15日出賽更是單場雙安加上盜壘演出，個人生涯盜壘次數推進到96盜，打擊率也回升到1成85，上壘機會不多，連帶影響盜壘較晚出爐。

開季的打擊低迷是李凱威較擔心的地方，因為打擊機制跑掉，連帶影響選球，好球帶邊緣的球別說破壞，就連跟到球都有困難；近幾場看來，打擊還沒回到最好，選球已漸漸找回來，李凱威接受中央社記者訪問時說：「也不敢說現在已經回來了，因為畢竟打擊率還沒打回來。」

生涯百盜有機會在今年達成，李凱威認為次數剩下不多，不會在意什麼時間點達到，若有機會和隊友郭天信在同一季達成百盜也是美事，「代表我們都有一直維持在一定水準，才有這個機會可以一起達成，能夠身體健康出賽才能累積。」