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中職／生涯首轟就是滿貫砲！ 20歲何品室融成第16人、史上最年輕

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
何品室融。資料照
何品室融。資料照

樂天桃猿隊20歲開路先鋒何品室融，今年開季悶了17打數才敲出首安，而在首安出爐後，打擊表現持續加溫，今天面對台鋼雄鷹隊，4局上從台鋼雄鷹洋投坎南手中轟出右外野滿貫全壘打，成為史上最年輕生涯首轟即滿貫砲的打者。

何品室融為猿隊期待的第一棒人選，開季前5場比賽仍在尋求首安，直到12日對上中信兄弟揮出首安，且單場敲3安演出猛打賞，隔天對上統一獅隊揮出生涯首支長打，昨天棒次從第9棒調回第1棒，也有安打表現，連續3場敲安。

今天在澄清湖棒球場，何品室融擔任先發第1棒、中外野手，雖然前兩打席沒有安打且吞下1K，但4局上滿壘局面上場，從坎南手中掃出右外野方向的滿貫全壘打，生涯首轟就是滿貫砲，生涯首打點也出爐，幫助猿隊打下6：0領先。

中職最年輕敲出滿貫砲的選手為猿隊林承飛，2016年以18歲又346天的年紀敲出滿貫全壘打（生涯第二轟），何品室融今天則是成為中職史上第16位生涯首轟就是滿貫砲的選手，並以20歲又211天的年紀寫下史上最年輕紀錄。

何品室融去年季後參與冠軍遊行時曾開玩笑稱，要比隊友馬傑森更快敲出生涯首轟，然而馬傑森在今年本季第7場出賽、生涯第986打席開轟，何品雖未能超越達成比馬傑森更快的紀錄，但生涯第41打席開轟，目前全壘打數已追平馬傑森。

林承飛 台鋼 中信

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