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中職／錢可倫墨西哥「練功」有成 變身兄弟防線亮點

中央社／ 記者蘇志畬台北17日電
中信兄弟新秀錢可倫。資料照
中信兄弟新秀錢可倫。資料照

中信兄弟隊近期陷戰績陰霾，22歲中繼投手錢可倫成防線亮點，2次登板、2.2局無失分。錢可倫季前到墨西哥震撼教育收穫不小，回中職投球更游刃有餘。

兄弟今年派二軍到墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），錢可倫是其中一員，回台灣不久就獲一軍初登板機會，14日對台鋼雄鷹隊投1.2局無失分，15日投1局3次三振。

錢可倫今天表示，沒想到去一趟回來會投成這樣，參加美洲棒球冠軍聯賽時，遇到的打者層級很高，揮棒速度快、擊球時機點掌握很好，有過這樣經驗，回中職一軍就能很快適應。

錢可倫在中職前2場登板維持0防禦率，也曾由於滿壘登板，雖被敲安打掉分，但分數記在前一任投手身上，錢可倫說：「有點美中不足。」

投手教練王建民雖已說很好，但錢可倫說：「還是有小瑕疵想要彌補。」

錢可倫在一軍有好表現的武器是左手側投特殊姿勢，尤其讓左打者難適應；錢可倫表示，高中時期出手位置更低，類似樂天桃猿投手王志煊，但較容易疲勞，大學就拉高出手點，增加耐投度，球速也上升。

過去就是中職球迷的錢可倫進場看球時就有感於「百萬象迷」應援威力，換自己站上投手丘，球迷變最大後盾，他說：「以前是在上面，現在卻在下面，感覺很不一樣。」

墨西哥 中職

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