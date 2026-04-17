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中職／悍將球團史1萬安出爐！洋砲邦力多搶下紀錄安
富邦悍將隊球團史第1萬支安打，今天誕生在新莊棒球場，由洋砲邦力多第二局的安打搶走這支紀念安。
悍將賽前累積球團史9998安，今天在新莊面對統一獅隊，面對先發投手胡智爲，擔任第一棒的張洺瑀首打席就敲安打推進「萬安M1」，接下來三位打者都出局；第二局首位打者邦力多敲安，達陣萬安里程碑。
悍將過去9支逢千安的里程碑，都由本土打者搶下，首度由洋砲在這支紀念安留下自己的名字。
富邦悍將球團史逐千安打者
1000 李宗賢
2000 張正偉
3000 胡金龍
4000 胡金龍
5000 林琨笙
6000 林益全
7000 申皓瑋
8000 范國宸
9000 高國麟
10000 邦力多
中職六隊球團史累積安打（統計至2026/4/16）
中信兄弟 14114安（隊史36476安）
統一獅 35912安
富邦悍將 9998安（隊史33761安）
樂天桃猿 7131安（隊史26244安）
味全龍 13713安
台鋼雄鷹 2217安
《獅王背後的故事》
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