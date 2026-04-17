中職／悍將球團史1萬安出爐！洋砲邦力多搶下紀錄安

統一獅隊陳傑憲在經典賽造成左手食指骨裂傷情，今天已經進入實戰打擊，總教練林岳平透露目前規畫，將等明、後天二軍出賽後，再與他討論、設定回歸時程。被問到停不下來的「人間邊牧」是否有吵他，餅總說：「他急也沒有用、我們趕也沒有用。」

2026-04-17 16:50