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中職／20歲李軍中繼0.1局失1分 林岳平盼透過比賽武裝心態
統一7-ELEVEn獅隊20歲投手李軍16日本季首場一軍出賽，中繼投0.1局失1分、無關勝敗；獅隊總教練林岳平今天表示，希望李軍透過比賽武裝起心態。
林岳平晚間在新北市新莊棒球場受訪表示，李軍狀況目前看起來還不是這麼好，包括對比賽的節奏及場上勝負欲還沒很強烈，希望透過比賽武裝起心態，從投打對決找回對決想贏的心理層面。
他說，李軍之前手肘緊繃僵硬，有段時間停擺，進入實戰出賽後，希望透過比賽找回好的節奏。
李軍去年季中開始在一軍出賽，去年整季總計24場後援出賽，拿下7次中繼成功，防禦率3.91，是球隊期待的左投戰力。
15日升上一軍的李軍昨天對樂天桃猿隊中繼登板，面對3名打者被敲2支安打，還有1次投手犯規，僅抓到1個出局數退場，失掉1分責失分、無關勝敗。
《獅王背後的故事》
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