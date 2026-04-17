中職／郭天信連22盜成功史上首見 原紀錄出現時他還沒出生

郭天信今天在天母棒球場跑出新紀錄，首局盜上二壘，推進連22次盜壘成功，打破陳瑞振在1998到99年締造的連21次盜壘成功，寫下聯盟新猷。

郭天信前一次盜壘失敗已是去年5月2日，去年以最後15盜成功收尾，今年開季前6次盜壘嘗試也都安全上壘，追平紀錄後，近3場盜壘數掛蛋，直到今天面對中信兄弟隊，首局就面對勝騎士敲安，隨後盜二壘成功，將聯盟紀錄單獨掛上自己的名字。

郭天信創下新紀錄。圖味全龍隊提供

郭天信打破高懸26年193天的紀錄，這一盜也是他的本季第7盜，持續居盜壘榜領先位置。

此外，陳瑞振當年是在1999年10月6日達成連21盜成功紀錄，當時郭天信還沒出生，他要到2000年4月15日才誕生。