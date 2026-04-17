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中職／許基宏升一軍 平野惠一談逆境：贏球養成難以兼顧
中信兄弟隊今天拉野手許基宏上一軍，而總教練平野惠一談及球隊開季低潮時說，這是預想過的狀況，「一邊養成、一邊還要兼顧贏球，非常困難。」
兄弟開季至今2勝10敗在6隊墊底，平野惠一表示，「要說的話要講2、3個小時」，但無論拿冠軍或去年球季，都想過球隊會遇到這樣的狀況，養成與兼顧贏球有難度，「前2年我一直想要找出對策」，而選手不用想這個，只要想著如何變更好就好。
兄弟昨天將野手曾頌恩下放二軍，空出的名額由許基宏頂替。許基宏今年春訓受傷，未趕上開季，在二軍經歷復健賽後重返一軍。
平野惠一表示，許基宏本來就是球隊戰力規劃一員，但「下放誰是很難的選擇。」
他說，成績雖重要，但首先考慮對棒球的態度、對球隊影響力等，這方面曾頌恩仍有不足。曾頌恩雖無法立刻成為超級巨星，但要付出更多熱情，要努力到其他人覺得「打不好也不會怪他」，目前這方面還不足。
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