中職／意外接獲郭嚴文離隊「第一手消息」 林泓育：他天蠍座的

37歲內野手郭嚴文本月初和中信兄弟簽下測試合約，但在二軍出賽6場後，因腳傷主動向球團提出終止測試，兄弟今天正式將他註銷。他的多年好友、樂天桃猿隊「小胖」林泓育笑稱，自己是得知第一手消息的人。

郭嚴文15年的職棒生涯累積1296支安打，距離生涯百轟差2支，原本今年有機會從中信兄弟延續球員生涯，但如今因傷終止在兄弟的測試，下一步動向仍未知。

林泓育今天賽前透露，自己正好就是第一個得知這消息的人，因兩人平時就會頻繁聯絡，昨天剛好打電話給郭嚴文閒聊，聽他說自己「在家」，林泓育原以為他只是訓練完後已到家，之後在談話過程中得知，他已在昨天離開球隊。

對於郭嚴文的決定，林泓育沒有多做詢問，依兩人多年的交情和對他的了解，林泓育只笑說：「郭嚴文就是這種人，天蠍座的，先休息一下，或許等他準備好了，又想要打了。」

郭嚴文是否會延續球員生涯，目前還未有答案，但被問及郭嚴文是否有透露「不想再打」的退休想法？林泓育說「還沒，還沒」，他也認為，都已經打到這樣的層級，待郭嚴文傷癒、準備好了，依舊有能力能再回到場上。